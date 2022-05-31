فان خال: "لا أزال أتمتع بحيوية كبيرة" من قبل beIN SPORTS May 31, 2022 13:35 1:04 دقيقة أكد لويس فان خال مدرب المنتخب الهولندي أنّه لا يزال يتمتع بحيويةٍ كبيرة رغم معركته مع السرطان مضيفاً أن تركيزه منصب بشكل كامل على مباريات المنتخب المقبلة في بطولة دوري الأمم الأوروبية. مقابلات منتخب هولندا دوري الأمم الأوروبية لويس فان خال -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة فان خال: "لا أزال أتمتع بحيوية كبيرة" 0:52 دقيقة الأنظار مسلّطة على مواجهة دجوكوفيتش ونادال 1:43 دقيقة جبران: "فوز صعب ولم يرشحنا أحد للتتويج" 2:29 دقيقة وليد الركراكي: "اليوم كنا ريال مدريد" 4:45 دقيقة ليلة ساحرة للاعبي الوداد بعد الظفر بلقب الأبطال 1:10 دقيقة المترجي يتحدث عن فوز الوداد بلقب أبطال إفريقيا 4:20 دقيقة المترجي يقود الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 0:17 دقيقة ميسي: "بنزيمة يستحق الكرة الذهبية" 0:32 دقيقة منتخب لاروخا يبدأ معسكره التدريبي 4:04 دقيقة دراسة أحداث ملعب فرنسا في نهائي دوري الأبطال