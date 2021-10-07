وانتصرت فرنسا على بلجيكا 3-2 بعد أن كانت متأخرة 2-0 في الشوط الأول لتقطع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة إسبانيا.

وقال مهاجم أتلتيكو مدريد: "تحدثنا مع بعضنا البعض خلال فترة الاستراحة، كنا نعرف أن تسجيل هدف سيقلب المباراة".