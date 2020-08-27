عوار في تشكيلة الديوك للمرة الأولى من قبل beIN SPORTS August 27, 2020 20:14 0:35 دقيقة أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، استدعاء متوسط ميدان ليون حسام عوار الذي ينحدر من أصول جزائرية إلى قائمة منتخب الزرق، قبل مواجهة منتخبيْ السويد وكرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية حسام عوار -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة تأجيل مباراة بايرن في الكأس لمنحه فرصة للراحة 0:30 دقيقة تشيلسي يضم المدافع الفرنسي الشاب مالانغ سار 0:29 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد اهتمام كونتي بضم فيدال 0:25 دقيقة السلطات الألمانية تمدد منع حضور الجماهير 0:23 دقيقة الاتحاد الإيفواري يرفض ترشيح دروغبا لمنصب الرئيس 0:35 دقيقة عوار في تشكيلة الديوك للمرة الأولى 0:31 دقيقة بارتوميو يدرس تقديم استقالته 0:38 دقيقة الاتفاق على استئناف مباريات الأدوار الإقصائية 0:42 دقيقة أوساكا تعود عن قرار انسحابها من سينسيناتي 0:44 دقيقة اعتزال التوأمين بوب ومايك براين