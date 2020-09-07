وأعلن مدرب منتخب الأسود الثلاثة قرار الاستبعاد بعدما قام الثنائي فودين لاعب مانشستر سيتي وغرينوود لاعب مانشستر يونايتد بخرق قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث كشفت تقارير صحافية إنكليزية أنّ ذلك راجع لأسباب أخلاقية .

