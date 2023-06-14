قال رود خوليت نجم منتخب هولندا سابقا إن خبرة رونالد كومان كانت السبب الرئيسي في عودته لقيادة منتخب الطواحين.

كما تحدث عن مواجهة كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية خاصة بعد موسم طويل ومتعب بالنسبة للاعبين الذين لم ينالوا الراحة المطلوبة.