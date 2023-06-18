رودري: "هذا اللقب سيكون إرثاً للسنوات القادمة" June 19, 2023 00:11 1:10 دقيقة أكد النجم رودري بأن لقب دوري الأمم الأوروبية سيكون إرثاً للسنوات القادمة. مقابلات دوري الأمم الأوروبية رودري -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة رودري: "هذا اللقب سيكون إرثاً للسنوات القادمة" 5:12 دقيقة مراسم تتويج إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية 5:29 دقيقة إسبانيا بطلة دوري الأمم الأوروبية بعد تخطي كرواتيا 0:53 دقيقة بلجيكا إلى ربع النهائي 0:32 دقيقة برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي روكي؟ 0:57 دقيقة نيجيريا إلى كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 3:42 دقيقة منتخب الجزائر يحقق الفوز خارج ميدانه على أوغندا 1:55 دقيقة الإسباني خورخي مارتن يتوج بجائزة ألمانيا الكبرى 4:37 دقيقة إيطاليا ثالثة دوري الأمم الأوروبية 4:22 دقيقة اليمن يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين