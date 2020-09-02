ديشان لا يمانع إشراك مبابي ومارسيال كأساسيين من قبل beIN SPORTS September 2, 2020 16:06 0:45 دقيقة أكد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، قبل مواجهتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية أنه لاتوجد لديه أيَّ مشكلة، في أن يلعب كيليان مبابي ومارسيال كأساسيين مضيفاً أن كلا اللاعبين يتمتعان بالسرعة والفاعلية. تقارير إخبارية ديدييه ديشان المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ديشان لا يمانع إشراك مبابي ومارسيال كأساسيين 3:30 دقيقة راكيتيتش سعيد بالسنوات التي أمضاها في برشلونة 0:43 دقيقة بيرتش مديراً لعمليات الكرة في توتنهام 0:40 دقيقة يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سمبدوريا 0:30 دقيقة قمة بين ألمانيا وإسبانيا في افتتاح دوري الأمم 0:47 دقيقة والد ميسي يؤكد صعوبة استمرار الأسطورة مع برشلونة 0:58 دقيقة فينوس وكلايسترز تودعان من الدور الأول 0:31 دقيقة جابر إلى ثاني أدوار فلاشينغ ميدوز 0:44 دقيقة سلتيكس يتجه نحو تجريد تورونتو من اللقب 0:30 دقيقة مدفيديف يمضي قدماً في بطولة الولايات المتحدة