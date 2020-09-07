دوري الأمم الأوروبية: هولندا تستضيف إيطاليا في لقاء مرتقب من قبل beIN SPORTS September 7, 2020 13:44 2:43 دقيقة قمةُ مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية سيَشهدُها ملعبُ يوهان كرويف بأمستردام حيث سيَستَقبل المُنتخب الهولندي، مُتصدرُ المجموعة الأولى نظيره الإيطالي. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب هولندا دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة هولندا تستضيف إيطاليا في لقاء مرتقب 3:27 دقيقة إصابة رياض محرز ولابورت بفيروس كورونا 1:59 دقيقة دجوكوفيتش يعتذر عن تصرفه في بطولة أميركا 3:59 دقيقة ألمانيا تخرج بتعادل محبط أمام سويسرا 0:13 دقيقة استبعاد دجوكوفيتش لتوجيهه كرة باتجاه احدى الحكمات 4:10 دقيقة فاتي يدخل التاريخ مبكراً وإسبانيا تتصدر بجدارة 0:39 دقيقة زفيريف يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز 3:39 دقيقة فنلندا تعود بفوز ثمين من أرض إيرلندا 0:38 دقيقة برادي توقف رحلة كيربر في فلاشينغ ميدوز 0:44 دقيقة تقارير إخبارية عن نية إنتر بيع إريكسن