ونجح غيديش جناح فريق فالنسيا الاسباني في تحقيق الهدف الثمين في الدقيقة 60.

وكان المنتخب للبرتغال بقيادة المدرب فيرناندو سانتوس، هو الافضل في المباراة حيث صنع هجومه عدة فرصة سانحة للتهديف، في المقابل كان مستوى منتخب "الطواحين" بعيدا جدا عما قدمه ضد انكلترا في نصف النهائي البطولة.

وتمكن زملاء كريستيانو رونالدو من تعويض ما فاتهم عام 2004 حين خسروا نهائي كأس أوروبا على أرضهم ضد اليونان.

فشلت هولندا في إحراز لقبها الكبير الثاني، بعد ذلك الذي أحرزته عام 1988 في كأس أوروبا أيضا، لكنها أظهرت بقيادة رونالد كومان الذي كان من لاعبي التشكيلة الفائزة باللقب القاري على حساب الاتحاد السوفياتي (2-صفر)، أنها استعادت مكانتها بين كبار القارة بعد فترة صعبة غابت فيها عن كأس أوروبا 2016 ومونديال روسيا 2018.

وأصبحت البرتغال أول بلد أوروبي مضيف يفوز بلقب بطولة على أرضه منذ نهائيات مونديال 1998 حين تغلبت فرنسا على البرازيل 3-صفر.

وبدأت البرتغال تشكل عقدة للهولنديين في البطولات الكبرى، إذ لم تخسر أمامهم للمواجهة الرسمية السادسة تواليا، وتحديدا منذ تصفيات كأس أوروبا 1992 (صفر-1 في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991)، بينها نصف نهائي كأس أوروبا 2004 (فازت 2-1 بهدفي رونالدو ونونو مانيش) وثمن نهائي مونديال 2006 (1-صفر سجله نونو مانيش في مباراة شهدت طرد لاعبين اثنين من كل طرف).



تفاصيل المباراة

نهاية اللقاء بفوز البرتغال وتتويجها بالنسخة الاولى من المسابقة القارية الجديدة.

دق 65 - ديباي مامفيس اقترب من تعديل النتيجة بفضل راسية لكن الحارس روي باتريسيو كان في المكان المناسب.

هدف اول للبرتغال دق 60- بيرناردو سيلفا يمرر بذكاء نحو غونزالو غيديش الذي اطلق كرة قوية اسكنها مرمى سيليسن.

دق 57- خوسي فونتي كاد ان يغالط حارس مرماه بعد محاولته تشتيت عرضية لهجوم هولندا.

نهاية الفترة الاولى من المباراة النهائية بالتعادل السلبي رغم افضلية البرتغال من حيث الاداء والفرص المتاحة.

دق 36- البرتغال تملك الافضلية حاليا ومجددا برونو فيرنانديز يصوب لكن كرته تخطا المرمى.

دق 31- كريستاينو رونالدو يرتقي وسط دفاع هولندا ويسدد براسه لكن كرته تجد في طريقها الحارس سيليسيون اليقظ.

دق 29- برونو فيرنانديز يسدد بقوة والحارس سيليسين يتالق في رد الكرة.

دق 16- هجمة عكسية قادها ستيفن بريغوين مهاجم بي اس في ايندهوفن الهولندي لكنه اطنب في المرواغة ليسمح بتدخل دفاع منتخب البرتغال.

- مرور ربع ساعة منذ بداية المباراة و لا تزال معركة الوسط قائمة بين الفريقين.

- الحكم الاسباني ألبرتو أونديانو مايينكو يطلق صافرة المباراة النهائية المشوقة بين البرتغال وهولندا

تشكيلة منتخب البرتغال

🇵🇹📋 Fonte, Danilo and Guedes start for Portugal ✅#NationsLeague pic.twitter.com/uTRqWrBmOX — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019

تشكيلة هولندا