بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 21:49 1:07 دقيقة دومينيكو بيراردي يتحدّث عن أهمية تحقيق الفوز على بلجيكا في المباراة الترتيبية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. مقابلات دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية 1:07 دقيقة بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" 1:27 دقيقة مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا