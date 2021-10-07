بوغبا سعيد بتحقيق الفوز في بيته الثاني! من قبل beIN SPORTS October 7, 2021 23:23 1:45 دقيقة عبّر بول بوغبا عن سعادته الكبيرة في تحقيق الفوز أمام منتخب بلجيكا في أليانز ستاديوم الذي يعد بيته الثاني بعد مواسم مع فريق يوفنتوس عرف خلالها رفع الألقاب. مقابلات المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية بول بوغبا -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة ديشان: "ما حدث في الشوط الأول لم يكن مقبولاً" 1:45 دقيقة بوغبا سعيد بتحقيق الفوز في بيته الثاني! 1:17 دقيقة غريزمان: "كنا نعرف أن تسجيل هدف سيقلب المباراة" 5:15 دقيقة ريمونتادا تاريخية تضع فرنسا في النهائي 0:57 دقيقة فاران: "الدوري الإنكليزي يختلف تماماً عن الإسباني" 0:47 دقيقة رابطة الدوري الفرنسي تعاقب جماهير ليل ومارسيليا 0:35 دقيقة ليمار يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد 0:39 دقيقة إسبانيا تستعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية 10:10 دقيقة صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل 2:07 دقيقة جوهر تحتفظ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش