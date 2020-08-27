وقال ديشان "للأسف، خضع بوغبا لفحص بالأمس (الأربعاء) جاءت نتيجته ايجابية صباح اليوم، قمت باستبداله بكامافينغا".

وحل الشاب الصاعد ادواردو كامافينغا (17 عاماً) لاعب وسط رين بدلاً من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم إلى المنتخب للمرة الأولى في مسيرته شأنه في ذلك شأن لاعب وسط ليون حسام عوار ومدافع لايبزيغ الألماني دايوت أوباميكانو.

وشكلت عودة أدريان رابيو مفاجأة بعد قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018 بعدم قبوله التواجد على لائحة اللاعبين البدلاء للتشكيلة الرسمية في حال تعرض أحد زملائه للإصابة.

وعلق ديشان على استدعاء رابيو مجدداً بقوله "لقد استعاد مستوى جيد جداً. لا نستطيع العودة إلى الوراء، أنا لست من الأشخاص الذين يتخذون قرارات راديكالية. لقد بقي متاحاً لكي يتم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب".

وخاض رابيو آخر مباراة مع فرنسا في 27 آذار/مارس 2018.

وتلتقي فرنسا مع السويد في سولنا (إحدى ضواحي ستوكهولم) ثم تستضيف كرواتيا على ستاد دو فرانس.



التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، مايك مانيان (ليل)، ستيف مانداندا (مرسيليا).

المدافعون: لوكا دين (إيفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنل كيمبيبي (سان جيرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، دايوت اوباميكانو (لايبزيغ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد).

لاعبو الوسط: ادواردو كامافينغا (رين)، نغولو كانتي (تشيلسي الانكليزي)، ستيفن نزونزي (رين)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الانكليزي).

المهاجمون: حسام عوار (ليون)، وسام بن يدر (موناكو)، أوليفييه جيرو (تشيلسي الانكليزي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان إيكوني (ليل)، أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيليان مبابي (سان جيرمان).





