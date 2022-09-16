بطريقة مبتكرة .. إنريكي يعلن عن قائمة إسبانيا من قبل beIN SPORTS September 16, 2022 15:09 1:50 دقيقة أعلن لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، عن القائمة المدعوة لمباراتي سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية بطريقة فريدة ومميزة. تقارير إخبارية دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإسباني -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام 0:43 دقيقة هيرتا برلين ضيفاً على ماينتس 1:00 دقيقة تميّز جديد لمنصة هيّا الإلكترونية 1:50 دقيقة بطريقة مبتكرة .. إنريكي يعلن عن قائمة إسبانيا 0:49 دقيقة أستون فيلا يستضيف ساوثهامبتون في مواجهة متكافئة 3:21 دقيقة إسطنبول باشاكشيهير يفاجئ فيورنتينا 4:39 دقيقة فنربهتشه يفرض التعادل على رين 3:51 دقيقة وست هام ينجو من فخ سيلكبورغ 4:49 دقيقة روما يفوز بالثلاثة على هلسنكي 1:02 دقيقة بلفوضيل يتوقّع نسخة مونديالية رائعة في قطر