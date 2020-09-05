وكان الاتحاد التشيكي أصدر بياناً أعلن عبره عدم خوض المباراة وتسريح معسكر المنتخب، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبيه وطاقمه. لكن الاتحاد القاري أكد على إقامة المباراة في موعدها. حسبما أفاد متحدث باسم اليويفا وأفاد متحدث باسم اليويفا لوكالة الانباء الفرنسية أن المباراة ستقام في موعدها وأن المنتخب الاسكتلندي سيسافر الأحد إلى المدينة أولوموتس التي ستحتضن المباراة. رغم أن الاتحاد التشيكي سرّح عدداً من اللاعبين لأنديته.