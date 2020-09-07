حقق المنتخب الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه منتخب هولندا بهدف دون رد في المباراة التي جرت في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاثنين على ملعب يوهان كرويف.

هدف المباراة الوحيد سجله لاعب وسط الأزوري نيكولو باريلا في الدقيقة 45+2، فأهدى بلاده الانتصار الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الأولى (1-1) مع البوسنة والهرسك.

وفي إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة ذاتها خسر منتخب البوسنة والهرسك على أرضه أمام ضيفه منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد بيلينو بولي في مدينة زنيكا.

وتمكن المنتخب البوسني من افتتاح التسجيل عن طريق حاريس هاجرادينوفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل كميل غليك لبولندا في الدقيقة (45+1) من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 68 أحرز كاميل غروشيسكي ثاني أهداف المنتخب البولندي.

بذلك تصدر المنتخب الإيطالي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ثم جاء المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وحلت بولندا ثالثة بالرصيد ذاته، فيما تذيل المنتخب البوسني ترتيب المجموعة الأولى في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.



إيطاليا وهولندا - أبرز أحداث المباراة حكم اللقاء الألماني فليكس بريخ أطلق صافرته معلناً انتصار المنتخب الإيطالي بهدف نظيف الدقيقة 90 - ركلة مقصية مزدوجة "استعراضية" من ممفيس ديباي تذهب إلى خارج الملعب، وترتد الكرة سريعة جداً إلى مويس كين مهاجم إيطاليا الذي انفرد تماماً بالمرمى الهولندي إلا أنه وضع الكرة بغرابة فوق العارضة. الدقيقة 87 - المنتخب الهولندي يحاول إدراك التعادل بشتى الطرق إلا أن التكتل الدفاعي الإيطالي جعل المهمة بالغة الصعوبة. الدقيقة 78 - غياب تام للفرص الخطرة على المرميين وإن احتفظ المنتخب الإيطالي بأفضلية شن الهجمات المرتدة السريعة التي يلعب خلالها إنسيني الدور الأبرز في سرعة الانطلاق بالكرة ولكن لا توجد مساندة حقيقية له إلى الآن. الدقيقة 55 - أخطر الفرص الهولندية على الإطلاق، ممفيس ديباي مرر الكرة لفينالدوم جهة اليمين فأهداها الأخير لفان دي بيك الذي سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء ارتدى لها دوناروما "قفاز الإجادة" وأخرجها لركلة ركنية. الدقيقة 53 - المنتخب الإيطالي يستحوذ تماماً على الكرة ويحاصر مرمى هولندا، الجانب الأيسر لازال هو مكمن قوة الأزوري، سبينازولا مررها إلى إيموبلي الذي أعادها للقادم من الخلف إنسيني فسدد الأخير الكرة مباشرة صوب المرمى ارتقى لها بمهارة سيليسين وأخرجها إلى ركنية. انطلاق الشوط الثاني الدقيقة 45 + 2 - هدف مباغت للمنتخب الإيطالي الأفضل مع نهاية الشوط الأول، الأزوري يواصل هجماته من الجانب الأيسر، لورنزو إنسيني مرر الكرة للمتحرك بشكل رائع ايموبيلي الذي رفع الكرة متقنة ارتقى لها لاعب الوسط نيكولو باريلا وسددها بقوة برأسه محرزاً الهدف الأول لمنتخب بلاده. الدقيقة 32 - فينالدوم لاعب وسط ليفربول والمنتخب الهولندي يتوغل بدون أي تدخل من مدافعي إيطاليا ثم سدد كرة أرضية أمسكها بثبات حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما. الدقيقة 19 - شيرو ايموبيلي سدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء الهولندية ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الأيسر للحارس سيليسين. الدقيقة 17 - الظهور الأخطر هجومياُ للمنتخب الإيطالي، ليوناردو سبينازولا يتوغل من الجانب الأيسر ويرفع كرة عرضية يرتقي لها نيكولو زانيولو ويسددها "على الطائر" بركلة مقصية مزدوجة ذهبت فوق عارضة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين, الدقيقة العاشرة - لا توجد هجمات خطرة على المرميين إلى الآن إلا أن المنتخب الهولندي يبدو أخطر وأكثر نشاطاً على الصعيد الهجومي بفضل تحركات ممفيس ديباي وفينالدوم من الجانب الأيمن. الدقيقة الأولى – حكم المباراة فليكس بريخ يعلن انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الهولندي صاحب الأرض ونظيره الإيطالي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تشكيلة المنتخبين

منتخب هولندا

🇳🇱 Goalscorer Steven Bergwijn drops to the bench for the Dutch - new Manchester United recruit Donny van de Beek comes in to central midfield. Gini Wijnaldum will take up an advanced role on the right flank...#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) September 7, 2020

منتخب إيطاليا

🇮🇹 Chiellini plays for his country for the first time since rupturing cruciate ligaments in his right knee a year ago, taking the captain armband from Bonucci...#NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) September 7, 2020

ملخص مباراة البوسنة وبولندا