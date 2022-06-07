ويحتاج المنتخب الألماني إلى الانتصار بعد تعادله في الجولة الأولى بهدف لمثله أمام إيطاليا في حين يسعى الأسود الثلاثة إلى تحقيق الفوز وترميم الخسارة غير المنتظرة في الجولة الأولى أمام المجر.

