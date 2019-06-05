وسجل رودريغيز هدف المنتخب الخاسر الوحيد من ركلة جزاء 57.

بينما سجل الدون أهدافه، الأول من حرة مباشرة 25، الثاني 88 من تسديدة قوية تلقى التمريرة من بيرناردو سيلفا، أما الثالث فحققه بمهارة وقوة فردية بالدقيقة 90.

وتنتظر البرتغال الفائز من مباراة هولندا ضد إنكلترا التي تقام في البرتغال أيضاً، علماً أن نهائي النسخة الأولى من البطولة سيقام في 9-6-2019.

رونالدو الذي رفع رصيده إلى 7 ثلاثيات بقميص المنتخب البرتغالي و53 بالمجمل خلال مسيرته الرائعة، معززاً سجله كأفضل هداف في بلاده بـ 88 هدفاً في 157 مباراة دولية، بأن تكتمل الفرحة الأحد باحراز اللقب من أجل تعويض الخيبة التي عاشها البرتغاليون عام 2004 حين استضافوا كأس أوروبا ووصلوا إلى النهائي قبل أن تحرمهم اليونان من لقبهم الكبير الأول.

وهذه ثالث مباراة للدون بعد العودة إلى المنتخب الذي قرر الابتعاد عنه بعد الخروج من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018.

وستكون الفرصة قائمة أمام "برازيليي أوروبا" لتعويض ما فاتهم عام 2004 حين خسروا نهائي كأس أوروبا على أرضهم ضد اليونان، وذلك من خلال الفوز بين جماهيرهم بهذه البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأوروبي بدلاً من المباريات الودية.

مع العلم أن البرتغال توجت بكأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا.





تفاصيل من اللقاء:

نهاية اللقاء بفوز كريستيانو رونالدو على سويسرا 3-1

- د 90 رونالدو يعود ويسجل هدفاً ثالثاً بمهارة وقوة فردية رائعة.

- د 88 رونالدو يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية مستغلاً تمريرة رائعة من سيلفا (2-1 للبرتغال)

- د 57 الحكم الألماني فيليكس يحتسب ركلة جزاء لسويسرا يسجلها رودريغيز عن يسار باتريسيو، وذلك بعد العودة للفار، عودة أكدت رؤية خطأ على ظهير برشلونة سيميدو، علماً أن الحكم احتسب ركلة جزاء للبرتغال مباشرة بعد خطأ سيميدو إثر عرقلة فابيان شار لبيرناردو سيلفا لكن بفعل الأسبقية ألغيت الثانية تلقائياً واحتسبت الأولى بطبيعة الحالي.

نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال 1-0.

- د 44 جواو فيليكس يحصل على تمريرة رائعة من رونالدو لكن الأول يضيعها بلا تركيز.

- د 42 هاريس سيفيروفيتش يسدد كرة قوية تلامس العارضة البرتغالية وتخرج.

- د 25 هدف للدون رونالدو من ركلة حرة مباشرة مذهلة سددها بيمناه القوية استقرت عن يسار الحارس.

- د 12 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسدد كرة قوية لكنها تفتقر للدقة بجانب القائم.

- د 03 شاكيري يحاول بكرة قريبة من المرمى لكن باتريسيو يقف سداً أميناً.

-د 01 الحكم الألماني فيليكس بريش يطلق صافرة بداية اللقاء.