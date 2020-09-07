وسافر المنتخب الألماني لخَوضِ مباراته أمام المنتخب السويسري حيث أدى اختيار الاتحاد للطيران بدلاً من السفر لمَسافة مئتين وستين كيلومتراً عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى انتقاداتٍ عديدة إذ تمّ طرحُ تَساؤلاتٍ حول مدى الأثر البيئي المُتَرَتِب على الرحلة.



وأبدى الاتحاد الألماني رفضه للانتقادات، مؤكداً أنّ استخدام الحافلة لم يكن ممكناً بالنسبة للاعبين، لأنّ الجلوس لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات من شأنه أن يؤثر على اللياقة البدنية والصحية للاعبين.



كما أنّ القطار لم يكن أيضاً أحد الخيارات أمام الفريق بسبب قواعد مكافحة فيروس كورونا خصوصاً أنه كان سيَتَعين على اللاعبين تغيير القطارات في طريقهم للوصول إلى بازل، مما كان سيُعرِضُهم للاختلاط وهو ما يُعَدُ انتهاكاً لقواعد مكافحة فيروس كورونا.

