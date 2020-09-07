قلب المنتخب الاسكتلندي الطاولة على نظيره منتخب جمهورية التشيك وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف الاثنين في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن دوري القسم الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

افتتح منتخب التشيك صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جاكوب بيسيك قبل أن تتعادل سريعاً اسكتلندا بفضل هدف أحرزه المهاجم ليندون دايكس في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 52 سجل ريان كريستي الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء.

بذلك تصدر المنتخب الاسكتلندي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط في حين حلت جمهورية التشيك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

