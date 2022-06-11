إيطاليا في مواجهة صعبة أمام إنكلترا من قبل beIN SPORTS June 11, 2022 12:20 1:12 دقيقة سيخوض المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على نظيره الإنكليزي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. تقارير إخبارية دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت 3:03 دقيقة الترجي يقدّم مدربه الجديد "معلول" لوسائل الإعلام 1:12 دقيقة إيطاليا في مواجهة صعبة أمام إنكلترا 1:03 دقيقة فان غال: "مواجهة بولندا لن تكون سهلة" 1:02 دقيقة كوفاشيتش: "قدّمنا موسمًا جيّدًا" 2:25 دقيقة كوري يتعملق ويقود ووريرز إلى معادلة سلتيكس 0:57 دقيقة مبابي يُنقذ فرنسا من هزيمة ثانية وفوز أول لكرواتيا 0:38 دقيقة إنكلترا تواصل استعداداتها لملاقاة إيطاليا 2:43 دقيقة جيرونا يبحث عن الصعود إلى الدوري الإسباني 0:27 دقيقة وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة