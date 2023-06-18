سجّل أهداف إيطاليا كل من فيديريكو ديماركو (6) ودافيد فراتيسي (20) وفيديريكو كييزا (72)، فيما سجّل هدفي الطواحين ستيفن بيرغوين (68) وجورجينيو فينالدوم (89).

وخاض منتخب إيطاليا مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته(1-2) أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، الذي شهد هزيمة موجعة للمنتخب الهولندي (2-4) أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه الخسارة لتضاعف من جراح منتخب هولندا، الذي واصل نتائجه المخيبة مع مديره الفني رونالد كومان.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة سوف تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في مدينة فاينورد الهولندية، حيث يتطلع كل منهما للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

