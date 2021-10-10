وسجّل نيكولو باريلا الهدف الأول لإيطاليا في الدقيقة 47 وأضاف دومينيكو بيراردي الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص شارل دي كيتيلياري النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وكانت إيطاليا بطلة أوروبا سقطت في نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2)، في حين خسرت بلجيكا أمام بطلة العالم فرنسا (2-3).

خاض المنتخب البلجيكي المباراة من دون أفضل هداف في تاريخه روميلو لوكاكو بالاضافة إلى الجناح إدين هازار بسبب مشكلات عضلية بحسب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

وكانت بلجيكا أهدرت فوزاً على فرنسا عندما تقدمت بهدفين في الشوط الأول قبل أن تتلقى ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لتفوّت فرصة خوض أول مباراة نهائية في بطولة ما منذ سقوطها أمام ألمانيا الغربية في نهائي كأس الأمم الأوروبية عام 1980.

وكانت الفرصة الأبرز في الشوط الأول لإيطاليا عبر مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا الذي انفرد بحارس المرمى تيبو كورتوا لكنه تباطأ في التسديد فأحبط الاخير محاولته.

وبعد أن افتتح باريلا التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ارتدت الكرة القوية التي سددها ميتشي باتشوايي من العارضة (60). لكن إيطاليا سرعان ما ضاعفت تقدمها عندما تعرض كييزا للعرقلة داخل المنطقة البلجيكية، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها بيراردي على يمين كورتوا الذي لمسها من دون أن يمنع الكرة من دخول شباكه (65).

وفي الدقيقة 86 تلقى البديل دي كيتيلياري كرة متقنة من كيفن دي بروين الذي شارك منتصف الشوط الثاني أيضاً وانفرد بحارس إيطاليا جانلويجي دوناروما وسدد بين ساقيه.

ويتواجه المنتخبان الفرنسي والإسباني في المشهد الختامي مساء اليوم في ميلانو.