إيطاليا تأمل بالتوهج مجدداً من بوابة دوري الأمم من قبل beIN SPORTS June 15, 2023 17:02 2:29 دقيقة بعد الغياب عن كأس العالم في قطر والبدايةِ غيرِ المشجعة في تصفيات بطولة أوروبا، يعود مانشيني ولاعبوه حاملين علم إيطاليا في بطولة سيكون الفوز فيها إن تحقق دافعاً هامًا لنسيان الأشهر الماضية، لكن العقبة في الطريق إلى النهائي منتخبٌ إسبانيٌ عنيد. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة رودريغو: الضغوطات في مدريد أمر طبيعي 1:29 دقيقة رودري يأمل بنقل التوهج إلى لاروخا 2:29 دقيقة إيطاليا تأمل بالتوهج مجدداً من بوابة دوري الأمم 0:52 دقيقة تغريم بايرن ميونيخ 245 ألف يورو 0:29 دقيقة ميسي يسجل رقماً قياسياً جديداً في مسيرته 4:07 دقيقة فوز كبير للمنتخب اليمني على نظيره الماليزي 0:44 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات البريميرليغ 1:27 دقيقة ريال يقدّم لاعبه الجديد بيلينغهام لوسائل الإعلام 0:59 دقيقة إيطاليا تُنهي استعداداتها لملاقاة إسبانيا 1:01 دقيقة المنتخب الإسباني يتطلّع لحجز مقعد في النهائي