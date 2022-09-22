الاتحاد السويدي نشر الخبر عبر موقعه الرسمي مشيراً إلى أنّ مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب الثلاثة والعشرين عاماً سيغادر معسكر المنتخب بعدما كشفت الفحوص الطبية أنه يعاني من إصابةٍ لن تمكنه من المشاركة مع زملائه دون الكشف عن مدة غيابه .

