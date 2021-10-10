إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 23:21 0:46 دقيقة اعترف إيريك غارسيا مدافع منتخب إسبانيا أنه لمس الكرة التي مُررت لمبابي واستفاد منها الأخير بالرغم من وقوفه في موقف متسلل، لكنه بالوقت عينه اعتبر أن الحالة غير عادلة. وفازت فرنسا على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2-1 الأحد في سان سيرو. مقابلات منتخب فرنسا إسبانيا دوري الأمم الأوروبية كيليان مبابي إيريك غارسيا -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية 1:07 دقيقة بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" 1:27 دقيقة مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا