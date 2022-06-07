ويسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى تعويض خسارته الافتتاحية على يد المجر بهدف نظيف وتحقيق انتصار يعيده إلى الواجهة في مجموعة صعبة، وهي مهمة تبقى معقّدة في ضيافة المانشافت ومدربه هانزي فليك الذي لم يخسر أي مباراة منذ توليه قيادة المنتخب حيث حقق ثمانية انتصارات وتعادلين.

