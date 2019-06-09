انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تألق خلالها حارس المنتخب الإنكليزي حيث تصدى لركلة وسجل أخرى ليساهم في فوز بلاده بالمركز الثالث.

وبعدما خسرت مباراة الدور نصف النهائي ضد هولندا الخميس بعد التمديد 1-3، اضطرت إنكلترا مجدداً إلى خوض شوطين إضافيين دون أن تنجح في الوصول إلى الشباك السويسرية، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من نيل المركز الثالث عبر ركلات الترجيح التي كان بطلها بيكفورد بتسجيله احدى الركلات الترجيحية لبلاده وبصده المحاولة السادسة لسويسرا.

وهي المرة الثالثة فقط من أصل تسع محاولات لها في البطولات الدولية، تخرج إنكلترا منتصرة عبر ركلات الترجيح، والمشاركة الثانية لها على التوالي التي تكتفي فيها بخوض مباراة الترضية بعد مونديال الصيف الماضي في روسيا، حين اكتفت بالمركز الرابع لصالح بلجيكا.

وحافظ الإنكليز على سجلهم الإيجابي أمام السويسريين إذ لم يخسروا أياً من المباريات التسع الأخيرة معهم على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديداً منذ تصفيات مونديال 1982 بنتيجة 1-2 في 30 ايار/مايو 1981.

وفرطت سويسرا التي خسرت نصف النهائي أمام البرتغال المضيفة 1-3 بثلاثية لنجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو الذي يلتقي وزملاؤه لاحقاً اليوم مع هولندا في النهائي، بفرصة الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها القارية والدولية لكنها حققت على الأقل أفضل ترتيب لها (أفضل نتائجها سابقا كانت وصولها إلى ربع نهائي كأس العالم أعوام 1934 و1938 و1954 على أرضها).

وبعد بداية واعدة للمباراة وعارضة للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 2 إثر محاولة لهاري كاين فوق الحارس يان سومر الذي اضطر للتدخل أيضاً في الدقيقة 14 للوقوف في وجه تسديدة لرحيم سترلينغ، غابت الفرص تماماً حتى الدقيقة 35 حين حول ديلي آلي الكرة برأسه بعد تمريرة من ترنت ألكسندر آرنولد، لكن محاولته علت العارضة السويسرية في آخر فرص هذا الشوط.

وكان المنتخب الإنكليزي الأفضل أيضاً في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وعانده الحظ عندما ارتدت الكرة من القائم الأيسر إثر تدخل من المدافع فابيان شار وحارسه سومر لاعتراض عرضية من سترلينغ قبل وصول الكرة إلى كاين (55)، ثم جاء الرد السويسري بتسديدة بعيدة من غرانيت تشاكا تألق بيكفورد في صدها (56).

وتعرضت سويسرا بعدها لضربتين باصابة إدميلسون فرنانديز وشيردان شاكيري، المتوج مع ليفربول الإنكليزي بلقب دوري الأبطال، ما اضطر المدرب البوسني الأصل فلاديمير بتكوفيتش إلى استبدالهما بدبنيس زاكاريا (61) وستيفن تسوبر (66) على التوالي.

ورد غاريث ساوثغيت بتبديلين تكتيكيين بادخال كايل ووكر وكالوم ويلسون بدلاً من داني روز (70) وكاين (75)، إلا أن شيئاً لم يتغير من حيث النتيجة حتى الدقيقة 84 عندما كان البديل ويلسون في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعدما ارتدت من العارضة إثر رأسية من ديلي آلي بعد عرضية من سترلينغ.

لكن الحكم عاد وألغى الهدف بعدما تبين عبر الإعادة بالفيديو "في أيه آر" أن ويلسون ارتكب خطأ على لاعب سويسري قبل الكرة التي جاء منها الهدف.

واحتكم بعدها المنتخبان إلى التمديد وغابت الفرص عن الشوط الإضافي الأول باستثناء واحدة للإنكليز في الدقيقة 99 لكنهم اصطدموا بتألق سومر الذي صد أولاً رأسية آلي ثم متابعة سترلينغ الذي عانده الحظ في أبرز فرص الشوط الإضافي الثاني حين ارتدت ركلته الحرة من العارضة السويسرية (117).

ولجأ بعدها المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي نجح فيها كل من المنتخبين في محاولته الخمس، بينها واحدة لإنكلترا عبر حارسها بيكفورد الذي كان في النهاية البطل بتصديه للركلة الترجيحية السادسة لسويسرا عبر يوسيب درميتش.