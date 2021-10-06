وعلى أرضية ملعب سان سيرو في ميلانو، سجل فيران توريس هدفي فوز الماتادور على الأتزوري في الدقيقتين 17 و45 (+2) فيما دوّن لورينزو بيليغريني هدف إيطاليا الوحيد في الدقيقة 83.

وأوقف بذلك المنتخب الإسباني سلسلة 37 مباراة لإيطاليا من دون خسارة.



مباراة إيطاليا وإسبانيا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز إسبانيا على إيطاليا 2-1.

ضغط إسباني وإيطاليا تبحث عن المرتدات

دق 83: بيليغريني يفتتح التسجيل للمنتخب الإيطالي 2-1.

دق 78: ألونسو يفشل في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإسباني.

المنتخب الإسباني متحكم في سير المباراة بالإعتماد على النقلات القصيرة والدقة في التمرير ثم المرور إلى السرعة القصوى في الثلث الأخير من الملعب.

دق 60: كرة كييزا على القائم والحكم يحتسب تسللاً ضده.

تأثر واضح في أداء المنتخب الإيطالي الذي يخوض المباراة في نقص عددي.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا أمام إيطاليا 2-صفر.

دق 45+ 2: جملة تكتيكية رائعة يختمها فيران توريس في شباك إيطاليا (2-صفر).

دق 42: خروج القائد بونوتشي بالبطاقة الحمراء بعد جمعه لإنذارين.

دق 35: بغرابة كبيرة.. إنسيني يضيع فرصة إدراك التعادل.

دق 34: فيديريكو بيرنارديسكي يراوغ المدافع الإسباني ألونسو ويصوب لكن سيمون يواصل التألق ويرد الخطر.

دق 19: بونوتشي ينقذ دوناروما الذي ارتبك في صد الكرة بعد تصويبة قوية من ألونسو.

دق 17: عرضية سحرية من أويارزابال وتوريس يفتتح التسجيل (1-صفر)

دق 13: سرابيا يتسلل في ظهر مدافعي المنتخب الإيطالي ويمرر عرضية لأويارزابال الذي صوب لكن باستوني أبعدها وأنقذ إيطاليا من هدف حقق.

دق 12: المنتخب الإسباني يقدم في أداء مميز في مستهل هذه المواجهة.

دق 5: كييزا يطلق تسديدة قوية مخادعة وسيمون ينقذ شباكه ببراعة.

بداية المواجهة على أرضية ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

الحكم الروسي سيرغي كاراسيف يدير المباراة

التشكيلة الأساسية | إيطاليا - إسبانيا