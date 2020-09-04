متابعة - إيلي المندلق

خطفت إسبانيا تعادلاً قاتلاً من مضيفتها ألمانيا في الموقعة التي جمعت الفريقين الخميس في شتوتغارت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت ألمانيا في طريقها لتحقيق فوز ثمين بهدف لمهاجم تشيلسي الجديد تيمو فيرنر سجله في الدقيقة 51، لكن خوسيه غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فازت أوكرانيا بقيادة المدرب أندريه شفتشينكو على سويسرا 2-1 وتصدرت المجموعة أمام كل من ألمانيا وإسبانيا في حين تذيلت سويسرا الترتيب.

خاض المنتخبان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي، إذ افتقدت إسبانيا لخدمات لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو بسبب الإصابة في الركبة وأداما تراوري وميكيل أوريازابال بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19، في حين قرر مدرب ألمانيا يواكيم لوف إراحة رباعي بايرن ميونيخ حارس المرمى العملاق مانويل نوير وسيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا عقب التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما غاب حارس مرمى برشلونة مارك-اندريه تير شتيغن بسبب عملية جراحية في الركبة.

وكانت هذه المباراة، الأولى لمدرب إسبانيا لويس انريكي منذ عودته إلى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترة ثانية بعد أولى بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019 قرر التوقف بعدها بسبب مرض ابنته ووفاتها لاحقاً.

أبرز أحداث مباراة المنتخب الألماني ونظيره الإسباني

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

د 90+6 - غووووووووووووووووووووووول!! إسبانيا تخطف التعادل!!!!! غايا يسجل في الرمق الأخير وفي وقت قاتل!

د 90+ 2 - الحكم يلغي هدفاً لإسبانيا سجله أنسو فاتي لاحتسابه خطأ على راموس!! لم تصل الفرحة لقلوب لاعبي المنتخب الإسباني.

د 90+1 - روبن كوش يدخل مكان تيمو فيرنر في صفوف المنتخب الألماني.

د 84 - الحارس الألماني كيفين تراب يتصدى ببراعة للبديل رودريغيز ويحرم إسبانيا من هدف التعادل.

د 80 - إنريكه يدفع بأوسكار رودريغيز مكان فابيان روز.

د 78- دي خيا يتصدى ببراعة لرأسية من المدافع نيكلاس زوله! كادت الماكينات الألمانية أن تسجل الهدف الثاني.

د 74- غوندوغان يترك مكانه للاعب شالكه سوات سيردار في صفوف المانشافت.

- محاولات مستمرة من جانب المنتخب الإسباني لتعديل النتيجة، لكن الدفاع الألماني ينجح حتى الآن في إبعاد الخطر.

د 70 - تياغو ألكانتارا يطلق كرة قوية جداً من خارج المنطقة تمر بجانب المرمى الألماني!

د 62 - سانيه يشير إلى الجهاز الفني الألماني من أجل إخراجه لمعاناته من إصابة على ما يبدو ويواخيم لوف، يدفع بماتياس غينتر مكانه.

د 61 -سانيه المتألق ينطلق بسرعة على الجانب الأيمن ويتوغل قبل أن يعكس الكرة إلى فيرنر الذي وصل متأخراً قليلاً على الكرة وسددها على الشباك الخارجية!

د 57- مدرب إسبانيا يُخرج بوسكيتس ويدفع بميكيل ميرينو.

د 51 - غوووووووووووووووووووووووووول! تيمو فيرنر يفتتح التسجيل لألمانيا! كرة بالعمق إلى روبن غوسينس على الناحية اليسرى يعكسها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تيمو فيرنر الذي سيطر عليها ببرودة أعصاب وهيأها لنفسه وتلاعب بالدفاع قبل أن يسددها بيمناه على يمين دي خيا!

د 46 - مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي يدفع باليافع أنسو فاتي مكان خيسوس نافاس في الشوط الثاني ليصبح بعمر السابعة عشرة و308 أيام ثاني أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني منذ 1936 والواعد ثوبيا الذي كان عمره 17 عاما و284 يوما، كما أنه اللاعب رقم 800 الذي يحمل ألوان "لاروخا".

- انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. شوط أول متكافىء في الأداء والفرص، تميز فيه دون أدنى شك الحارسان الألماني كيفن تراب والإسباني دافيد دي خيا بأدائهما العالي ودورهما في الحفاظ على النتيجة بيضاء.

د 45 - كاد رودريغو أن يفتتح التسجيل لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد أن استغل كرة ضائعة من المنتخب الألماني في الوسط وتوغل داخل المنطقة الألمانية قبل أن يتواجه مع الحارس تراب الذي تفوق عليه وأخرج كرته بقدمه.

د 28 - بوسكيتس يمرر إلى فيران توريس الذي ينطلق على الجانب الأيسر ويسدد بيمناه على المرمى الألماني، لكن الكرة تعلو العارضة!

د 25- الأهداف غائبة حتى الآن رغم الفرص العديدة والخطيرة، والفضل يعود للحارسين الألماني والإسباني.

د 23 - اثر ركلة حرة من الناحية اليسرى، حوّل خيسوس نافاس الكرة إلى سيرجيو بوسكيتس فسددها الأخير "على الطاير" لكن كيفين تراب كان له بالمرصاد.

د 18- مباراة جميلة ومفتوحة رغم المدرجات الخالية. مرة جديدة يتمكن الحارس الإسباني من إنقاذ مرماه بتصديه لكرة قوية جداً من سانيه سددها بقدمه اليسرى!

د 15- لوروا سانيه يمرر إلى يوليان دراكسلر الذي يصوّب بقدمه اليمنى على المرمى الإسباني ولكن دي خيا يتصدى بنجاح لكرته!

د 14- هفوة كبيرة من ايمري تشان يستغلها رودريغو ويتقدم نحو المرمى ما دفع بالحارس كيفين تراب إلى التقدم واستخلاص الكرة من بين أقدام الإسباني بعد أن فشل في المرة الأولى.

د 11- أولى الفرص الخطرة في المباراة للمنتخب الألماني عندما ارتقى مدافع باريس سان جيرمان تيمو كيهرير لكرة رفعها له توني كروس وصوبها إلى المرمى الإسباني، لكن الحارس دي خيا تألق في التصدي مجنباً فريقه هدفاً محققاً!

- انطلاق الشوط الأول

تشكيلة إسبانيا

⚠️ OFICIAL | ¡¡Ya tenemos el ONCE de España!!



📝 ¡Estos son los elegidos por Luis Enrique para el regreso de la @SeFutbol!#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/q8Dvww2QVh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2020

تشكيلة ألمانيا

- مدرب إسبانيا لويس إنريكي، استدعى جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاماً) للمرة الأولى إضافة الى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا، في حين خسر جهود أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الذي استدعي للمرة الأولى إلى المنتخب بسبب إصابته بـ"كوفيد-19" إسوة بميكيل اوريازابال لاعب ريال سوسدييداد.

- تشكل المباراة فرصة للوف لاختبار بعض لاعبيه، لاسيما الجناح لورا سانيه والذي أبعدته إصابة قوية في ركبته في آب/أغسطس 2019 عن الملاعب طيلة الموسم الفائت، إضافة إلى القناص تيمو فيرنر.

- مدرب المانشافت، يواكيم لوف منح لاعبي بايرن قسطاً من الراحة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 23 آب/أغسطس الفائت، وهم الحارس الأول مانويل نوير وسيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا.

- المنتخب الإسباني يحل ضيفاً على نظيره الألماني في شتوتغارت، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها إسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل أن تمضي قدما وتفوز باللقب.

- النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية تنطلق الليلة بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا وفي ظروف استثنائية خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

- أهلاً ومرحباً بالجميع إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة لموقعة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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