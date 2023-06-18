وفرض حارس مرمى أتلتيك بلباو أوناي سيمون نفسه نجماً للمباراة بعد أن تصدى لركلتين ترجيحيتين للوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.

وكانت إسبانيا تغلبت على إيطاليا 2-1 في نصف النهائي، في حين تخطت كرواتيا هولندا الدولة المضيفة بالفوز عليها 4-2.

وفي مباراة المركز الثالث، تغلبت ايطاليا على هولندا 3-2 في وقت سابق في أنشخيده.

أحداث المباراة:

تفاصيل ركلات الترجيح:

- كارفاخال يسجل 5-4 وإسبانيا تفوز.

- سايمون يتصدى لبيتكوفيتش.

- لابورت يضيع الخامسة لإسبانيا.

- بيرزيتش يسجل لكرواتيا 4-4.

- أسينسيو يسجل بسقف المرمى 4-3

- مايير يضيع لكرواتيا بعد تصدي بالقدم لسايمون

- ميرينو بطريقة رائعة 3-3

- لوكا مودريتش بنجاح لكرواتيا 3-2.

- رودري بنجاح لإسبانيا 2-2.

- بروزوفيتش بنجاح لكرواتيا 2-1.

- خوسيلو يسجل لإسبانيا 1-1.

- كرواتيا تبدأ بنجاح نيكولا فلاسيتش 1-0.

النقل المباشر:

نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين دون أن تهتز الشباك والاتجاه نحو ركلات الترجيح.

الشوط الإضافي الثاني:

- 107 أولمو يهدد مرة جديدة في دقائق تضع فيها إسبانيا كل ثقلها دون جدوى.

10 من آخر 13 مباراة لكرواتيا في الأدوار الإقصائية للمسابقات الرسمية مددت لوقت إضافي

الشوط الإضافي الأول:

- 104 أولمو يحصل على الفرصة لكنه يسدد فوق المرمى برعونة.

- إسبانيا أفضل من حيث امتلاك الكرة ولكن بلا فرص ولعب مباشر نحو المرمى.

إسبانيا تخوض الوقت الإضافي في مباراة نهائية للمرة الثانية في المسابقات الرسمية بعد نهائي كأس العالم 2010

الشوط الثاني:

- 90+4 نهاية الدقائق التسعين بالتعادل السلبي والاتجاه نحو الشوطين الإضافيين.

- د 90 هدف الفوز كاد أن يأتي من أسينسيو لكن تسديدته مرت بسلام.

- د 84 أنسو فاتي يضيّع أخطر فرص اللقاء عندما سدد باليسرى من زاوية مكشوفة لكن بيريزيتش يبعدها بقدمه.

- د 74 فابيان لويز استغل خروج الحارس الكرواتي وحاول إسقاط الكرة بلا جدوى.

- د 66 بعكس مجريات اللعب رودري سدد كرة قوية نحو مرمى كرواتيا لكنها لم تصب الشباك.

- د 57 رأسية قريبة من أسينسيو تعلو قليلاً عن العارضة.

- د 51 فرصة خيرة بعد أن سدد جوزيب يورانوفيتش من وضعية مريحة لكنها ابتعدت عن المرمى

- بداية الحصة الثانية من اللقاء بضغط كرواتي واضح أول 5 دقائق.

الشوط الأول:

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 39 كرواتيا تحاول بالكرات الرأسية ومرة أخرى بيريزيتش لكنها لاقت المصير ذاته.

- د 31 رأسية خادعة من بيريزيتش يتطاول لها سايمون.

- رغم التوازن من حيث الأداء ولكن إسبانيا تبدو قادرة على الوصول بسرعة.

- د 23 لابورت يعود وينفذ الكرة من أمام كراماريتش الذي كاد ينفرد بالمرمى.

- د 12 غافي سدد كرة قريبة للغاية لكنها جاورت القائم.

- د 05 مرور خمس دقائق من اللعب في وسط الميدان، والسمة الأساسية هي اللعب بهدوء وحذر.

- د 01 الحكم الألماني فيليكس تسفاير يطلق صافرة البداية.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTE ES EL 𝗢𝗡𝗖𝗘 DE LA FINAL!!



👥 Así sale la Selección española dirigida por Luis de la Fuente en De Kuip para luchar por la #NationsLeague.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡Vamos, equipo!! ¡¡Queremos hacer historia!! #VamosEspaña pic.twitter.com/B3iXRj4gob — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2023

أرقام:

- خسرت كرواتيا مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة دولية لها، والتي جاءت في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ضد الأرجنتين.

- كرواتيا تخوض المباراة النهائية لمسابقة رسمية للمرة الثانية في تاريخها بعد نهائي كأس العالم 2018.

- إسبانيا تخوض نهائي مسابقة رسمية للمرة للمرة الثامنة في تاريخها.