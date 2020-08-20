وانضم فاتي إلى المنتخب الإسباني وهو لو يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعد أن برز هذا الموسم في صفوف برشلونة.

وحصل فاتي المولود في غينيا بيساو على الجنسية الاسبانية في 20 أيلول/سبتمبر 2019.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة الأولى لأنريكي منذ عودته لتدريب المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بل ضمت أيضا سيرخيو ريغيلون (اشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) وفيران توريس (فالنسيا).

وفي مقابل هذه الوجوه الجديدة، غاب عن التشكيلة لاعبين اعتادوا أن يكونوا بصحبة أبطال أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، على غرار جوردي ألبا (برشلونة) أو ساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

وهي التشكيلة الأولى لأنريكي منذ 18 شهراً لأنه ابتعد بعدها عن المنتخب للبقاء بجانب ابنته تشاني التي توفيت في آب/أغسطس الماضي عن تسعة أعوام بعد صراعها مع مرض سرطان العظم.

وترك أنريكي مكانه لمساعده روبرتو مورينو قبل أن يعود إلى منصبه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لكن من دون أن يتمكن من البدء الفعلي لوظيفته الجديدة-القديمة بسبب التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي إسبانيا في الثالث من أيلول/سبتمبر مع ألمانيا في شتوتغارت في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف أوكرانيا في السادس منه .

⬇️¡GUARDA ESTAS FOTOS!⬇️



📝 Estas son las convocatorias en categoría absoluta y Sub-21 para los próximos partidos internacionales.



¡¡VOLVEMOS!!💪🏻#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/60I3KpleKO — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيبا اريسابالاغا (تشيلسي الإنكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

للدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني كارفاخال وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي).

للوسط: فابيان (نابولي الإيطالي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)

للهجوم: رودريغو وفيران توريس (فالنسيا)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة).



