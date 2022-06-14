المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور يسعى لتحقيق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات وذلك من أجل الوصول إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة في حال تعثر المنتخب المجري أمام إنكلترا، ولن تكون المهمة سهلة أمام منافس إيطالي يطمح لتحقيق فوزه الثاني من أجل البقاء على قمة المجموعة بعد ما فاز في مباراة وتعادل في اثنتين.

