أبرز التصريحات بعد قمة هولندا وإيطاليا September 8, 2020 11:03 1:32 دقيقة ماذا قال روبرتو مانشيني وفيرجيل فان دايك عن قمة هولندا وإيطاليا التي انتهت بفوز الأتزوري بهدف نظيف ؟ مقابلات هولندا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية روبرتو مانشيني فيرجيل فان دايك -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة ريال مدريد يواصل إعداد العدّة للموسم الجديد 1:42 دقيقة استبعاد فودين وغرينوود من صفوف المنتخب الإنكليزي 1:32 دقيقة أبرز التصريحات بعد قمة هولندا وإيطاليا 0:38 دقيقة تييم وميدفيديف يواصلان مشوارهما بنجاح 11:15 دقيقة موجز الأخبار 3:53 دقيقة النرويج تقسو على إيرلندا الشمالية 4:18 دقيقة اسكتلندا تعود من بعيد وتهزم جمهورية التشيك 0:48 دقيقة سيرينا تثأر من ساكاري وتبلغ ربع النهائي 0:31 دقيقة إيفرتون يعلن رسمياً عن ضم خاميس رودريغيز 0:29 دقيقة إصابة كيليان مبابي بفيروس كورونا