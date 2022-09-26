هولندا مرشحة لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

وأوضح الاتحاد الهولندي عقب فوز منتخب بلاده على بلجيكا 1-صفر في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات وبلوغه نصف النهائي، أنه سيقترح إقامة المباريات في روتردام (ملعب كويب الخاص بنادي فيينورد) وإنشيدي (ملعب لو غرولش فيستي الخاص بنادي إف سي تفينتي)، كون ملعبي أمستردام أرينا وفيليبشتاديون إيندهوفن لن يكونا متاحين في حزيران/يونيو المقبل.

ويتوقع الاتحاد الهولندي من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن يعلن بسرعة عن اختيار هولندا كدولة مضيفة للأدوار النهائية.

ويقام الدور نصف النهائي في 14 و15 حزيران/يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 18 منه.

وضمنت هولندا وكرواتيا تأهلهما الى نصف النهائي الأحد، وتحسم البطاقتان المتبقيتان اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

