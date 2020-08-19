هولندا تعلن عن لائحة من 32 لاعباً

وسيتولى دفايت لودفيخس المسؤولية بشكل مؤقت في المباراتين في أمستردام، الأولى أمام بولندا في الرابع من أيلول/ سبتمبر، والثانية مع إيطاليا بعدها بثلاثة أيام، بعد استقالة كومان يوم الأربعاء.

وسبق أن استدعت هولندا الثلاثي محمد إحتارين وتيون كوبمينيرز وأوين فيندال لأول مرة لخوض مباراتين أمام الولايات المتحدة وإسبانيا في آذار/مارس قبل إلغائهما بسبب جائحة كوفيد-19.

وتلقى المدافع بير شورز البالغ عمره 20 عاماً الدعوة لأول مرة لبدء الموسم الجديد لدوري الأمم. واحتلت هولندا المركز الثاني في النسخة الافتتاحية لهذه المسابقة خلف البرتغال.

وجاءت تشكيلة هولندا على النحو التالي..

حراس مرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) كاسبر سيليسن (فالنسيا) تيم كرول (نوريتش سيتي) جيروين زوت (أيندهوفن).

مدافعون: ناثان آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند (أياكس أمستردام) ستيفان دي فري (إنتر ميلان) دينزل دومفريس (أيندهوفن) هانز هاتيبور (أتلانتا) بير شورز (أياكس أمستردام) كيني تيتي (ليون) فيرجيل فان دايك (ليفربول) جويل فيلتمان (برايتون) أوين وينديل (ألكمار).

لاعبو وسط: فرانكي دي يونغ (برشلونة) مارتن دي رون (أتلانتا) ليروي فير (فينوورد) محمد إحتارين (أيندهوفن) تيون كوبمينيرز (ألكمار) دافي بروبر (برايتون) كالفن ستينغز (ألكمار) كيفن ستروتمان (أولمبيك مرسيليا) دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) توني فيلينا (كراسنودار) جورجينيو فينالدوم (ليفربول).

مهاجمون: ريان بابل (غلطة سراي) ستيفن بيرغوين (توتنهام هوتسبير) ميرون بوادو (ألكمار) ممفيس ديباي (ليون) لوك دي يونغ (اشبيلية) كوينسي بروميس (أياكس أمستردام) فوتر فيغورست (فولفسبورغ).

