هل تنضم منتخبات أميركا الجنوبية إلى دوري الأمم الأوروبية اعتبارًا من 2024؟

وقال اللاعب السابق في مقابلة مع صحيفة "ميجيكي" البولندية إنّ مسابقة "دوري الأمم الأوروبية المقبلة هي الأخيرة بموجب النظام الحالي، اعتبارًا من 2024، ستنضم منتخبات كونميبول إلى دوري الأمم، لا أعرف بعد بموجب أي نظام".



وتابع: "نعمل على الفكرة" مضيفًا "سيجعل ذلك من دوري الأمم أكثر أهمية"، في خطوة قد تشكل ضربة لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة كأس العالم كل سنتين.



ويضم اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) عشرة منتخبات بما فيها البرازيل والأرجنتين.



وقال متحدث باسم يويفا في حديث مع وكالة فرانس برس إنّ "سويفا يعمل على عدة مشاريع مع كونميبول، بما فيها دوري أمم مشترك ولكن لم ننه أي شيء حتى الساعة ولم نتخذ أي قرارات بعد".



يعتبر بونييك الذي لعب مع يوفنتوس روما الإيطاليين في ثمانينات القرن الماضي، أسطورة في بولندا، حيث درب أيضًا منتخب بلاده (2002) وشغل منصب رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم منذ العام 2012 قبل أن يتركه في الحالي لينضم إلى يويفا.