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دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

موعد وكيفية مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر وحصرياً على beIN SPORTS

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مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وإسبانيا هو اليوم الأحد 18 يونيو في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا وإسبانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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