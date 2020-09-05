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دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

موعد وكيفية مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر

مباراة البرتغال وكرواتيا منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters


مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر

مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا

مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة البرتغال وكرواتيا تأتي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول ضمن النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. 

ويسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق انطلاقة موفقة ضمن تصفيات المسابقة القارية.

إلا أن ذلك لن يكون يسيراً بالنظر إلى قيمة المنافس إذ يملك المنتخب الكرواتي كل الإمكانيات للإطاحة بأي خصم.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا سيكون اليوم السبت على الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 2 .

مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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