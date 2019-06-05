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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة البرتغال وسويسرا مباشر اليوم

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لا تفوتوا فرصة مشاهدة مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

يبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز أمام نظيره السويسري للمرور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيفه على ملعب "دراغاو" في مباراة منتظرة يطمح من خلالها زملاء رونالدو إلى الاقتراب من انجاز جديد بعد التتويج بيورو 2016.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا تتابعونها مباشر اليوم في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تشاهدونه مباشر وحصرياً عبر beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال والسويسرا عبر الانترنت وبجودة عالية عبر موقع beIN CONNECT.

المنتخب البرتغالي المنتخب السويسري
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