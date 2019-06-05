موعد مباراة البرتغال وسويسرا مباشر اليوم

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

🇵🇹📋 Portugal team news!



João Félix makes his senior debut 👌#NationsLeague pic.twitter.com/AFR4V5pBHk — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 5, 2019

يبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز أمام نظيره السويسري للمرور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيفه على ملعب "دراغاو" في مباراة منتظرة يطمح من خلالها زملاء رونالدو إلى الاقتراب من انجاز جديد بعد التتويج بيورو 2016.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا تتابعونها مباشر اليوم في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا مباشر اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تشاهدونه مباشر وحصرياً عبر beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال والسويسرا عبر الانترنت وبجودة عالية عبر موقع beIN CONNECT.