موعد مباراة إيطاليا والبوسنة اليوم - بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة إيطاليا والبوسنة ستكون منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة إيطاليا والبوسنة بث مباشر

مشاهدة مباراة إيطاليا والبوسنة

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مباراة إيطاليا والبوسنة مواجهة من العيار الثقيل يستضيف خلالها الأزوري المتطور تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني منتخب البوسنة القوى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في إطار المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في ثلاث مباريات رسمية سابقة فازت البوسنة في مواجهة مقابل انتصارين للمنتخب الإيطالي، الذي أحرز 6 أهداف في شباك نظيره البوسني مقابل 3 أهداف بوسنية في شباك الأزوري.

موعد مباراة إيطاليا والبوسنة سيكون اليوم الجمعة في الساعة 21.45 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD1 .

مشاهدة مباراة إيطاليا والبوسنة في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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