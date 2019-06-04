موعد البث المباشر لمباراة البرتغال وسويسرا

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر

يبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق الفوز أمام نظيره السويسري للمرور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيفه على ملعب "دراغاو" في مباراة منتظرة يطمح من خلالها زملاء رونالدو إلى الاقتراب من انجاز جديد بعد التتويج بيورو 2016.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا تتابعونها الأربعاء 5 - 6 - 2019 في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و20.45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

مباراة البرتغال وسويسرا مباشر في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تشاهدونه مباشر وحصرياً عبر beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال والسويسرا عبر الانترنت وبجودة عالية عبر موقع beIN CONNECT.