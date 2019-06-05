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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

مشاهدة مباراة هولندا وانكلترا بث مباشر

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مباراة هولندا وانكلترا في دوري الأمم الأوروبية ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة هولندا وانكلترا بث مباشر اليوم 

موعد مباراة هولندا وانكلترا 

البث المباشر لمباراة هولندا وانكلترا يوم الخميس 6 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة هولندا وانكلترا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.   

مشاهدة مباراة هولندا وانكلترا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

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