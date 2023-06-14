مدرب إسبانيا دي لا فوينتي على المحك

وخاضت بطلة أوروبا 1964 و2008 و2012 مباراتين بإشراف دي لا فوينتي، فازت في الأولى دون اقناع على النرويج المفتقدة هدافها إرلينغ هالاند بثلاثية نظيفة، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ أمام اسكتلندا 0-2 في آذار/مارس الماضي ليتعرّض لانتقادات شديدة في إسبانيا.

حتى أن بعض التقارير توقعت أن يكون مصيره في مهبّ الريح، في حال لم يحقق النجاح المطلوب في دوري الأمم الأوروبية.

ويهدف دي لا فوينتي (61 عاماً) إلى اعتماد أسلوب مماثل لسلفه لويس إنريكي، أي الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة، لكن الأخير دفع ثمن هذا الأسلوب بعد خروج إسبانيا من دور المجموعات في مونديال قطر، بسبب العقم الهجومي الذي عانى منه وسط سيطرة غير ناجعة.

وإذا كان الرأي العام الإسباني غير واثق بدي لا فوينتي، فإن لاعبي المنتخب دافعوا عنه هذا الأسبوع وقال المخضرم خيسوس نافاس "المدرب يقوم بعمل جيّد جداً بحماس وأمل، وهذا هو الأهم. انه معنا في كل لحظة".

وعاد نافاس إلى صفوف بطل مونديال 2010 بعد غياب ثلاث سنوات. وبدأ نافاس مسيرته جناحاً، لكن مع بلوغه السابعة والثلاثين، شغل مركز الظهير الأيمن في ناديه إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المنصرم وفي صفوف منتخب بلاده.

وكان لسان حال حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون مماثلاً بدعمه دي لا فوينتي الذي أشرف عليه في الفئات العمرية "إنه مدرّب جيد، ومحفّز جيد، لا يشعر بالإزعاج أو يفقد أعصابه، انه مدرب جيد جداً".

وأضاف "بالنسبة إلي، فقد اكتسب خبرة كبيرة. ففي الألعاب الأولمبية أثبت قدراته للاشراف على تدريب اسبانيا".

وتابع "ما رأيته من قدرته على ما يستطيع نقله (الى اللاعبين)، والادوات التي يمنحنا اياها هي الصحيحة لمواجهة هذه المسابقة. انه يحظى بكل ثقتي".

وأشار سيمون بأن إنريكي الذي أحرز الثلاثية مع نادي برشلونة تعرّض بدوره للانتقادات، وقال في هذا الصدد "شخص المدرّب كان دائماً عرضة للجدل حتى عندما كان الأمر يتعلق بلويس إنريكي".

وأوضح "لا نفكّر إطلاقاً بما حصل في غلاسكو (الخسارة أمام اسكتلندا)، بل في مباراة الدور نصف النهائي. ما يحصل لن يكون حملا ثقيلاً علينا، بل سيكون درساً تعلمناه".



فرصة لو نورمان

وقد يحصل مدافع ريال سوسييداد روبان لو نورمان على فرصته في ظل إمكانية إراحة ايمريك لابورت وزميله في مانشستر سيتي رودري، بعد الاحتفالات الصاخبة للاخيرين اثر تتويج فريقهم بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي.

وكان لو نورمان المولود في فرنسا حصل على الجنسية الإسبانية في ايار/مايو الماضي وارتأى الدفاع عن ألوان المنتخب الإيبيري.

وكان آخر لقب أحرزته إسبانيا كان في كأس أوروبا عام 2012، عندما سحقت إيطاليا برباعية نظيفة.

ويحوم الشك حول مشاركة جناح لايبزيغ الألماني داني أولمو ضد ايطاليا بداعي الاصابة، لكن دي لا فونتي أبقى عليه في صفوف المنتخب أملاً في مشاركته في النهائي إذا قُدّر له ذلك في مواجهة هولندا أو كرواتيا.

لكن المدرب في المقابل، قرّر استبدال الظهير الايسر خوان برنات بفران غارسيا العائد لريال مدريد.

لا شكّ بأن بلوغ المباراة النهائية هو هدف دي لا فوينتي وكتيبته، لكن عدم النجاح في تحقيق هذا الهدف سيكون ضربة قوية في مستهل مشواره التدريبي على أعلى المستويات.