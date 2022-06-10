مبابي يُنقذ فرنسا من هزيمة ثانية وفوز أول لكرواتيا



وبعد هزيمة افتتاحية لمنتخب فرنسا بطل العالم وحامل اللقب في معقله "استاد دو فرانس" أمام الدنمارك 1-2 بعدما كان السباق الى التسجيل، اكتفت فرنسا بالتعادل مع كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018 بنتيجة 1-1، ثم بدت في طريقها الجمعة إلى تلقي الهزيمة الثانية.

لكن مبابي الذي غاب عن لقاء كرواتيا، جنب فريق المدرب ديدييه ديشان هزيمة ثانية بخطفه التعادل في الدقيقة 83 من اللقاء بعد دخوله في الشوط الثاني.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى نقطتين لكنها باتت في ذيل المجموعة بعد فوز كرواتيا على مضيفتها الدنمارك بهدف سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة 69، رافعاً رصيد بلاده إلى 4 نقاط مقابل ست لمضيفه الاسكندنافي الذي بقي متصدراً، وأربع للنمسا التي تحقق بداية موفقة مع مدربها الجديد الألماني رالف رانغنيك.

وتختتم هذه النافذة الدولية بجولة رابعة الإثنين، حيث تتواجه فرنسا مع كرواتيا والدنمارك مع النمسا.



عودة بنزيمة



وخاضت فرنسا المباراة بتشكيلة مختلفة عن تلك التي تعادلت مع كرواتيا في الجولة الماضية، إذ منح ديشان الفرصة لمدافع ليفربول الإنكليزي إبراهيما كوناتيه ليلعب أساسياً بعد ستة أيام على استدعائه للمرة الأولى من أجل تعويض غياب رافايل فاران، فيما لعب وليام سليبا أساسياً بجانبه للمباراة الثانية توالياً في استدعائه الخامس للمنتخب.

وحافظ لاعب الوسط أريليان تشواميني، المرجح انتقاله من موناكو إلى ريال مدريد الإسباني، على مكانه أساسياً للمباراة الثالثة توالياً، فيما عاد كريم بنزيمة إلى الهجوم للعب أمام أنطوان غريزمان بعدما احتفظ بهما ديشان على مقاعد البدلاء ضد كرواتيا في حين بقي كيليان مبابي خارج التشكيلة الأساسية.

وكان أبطال العالم قريبين من افتتاح التسجيل بفرصة مزدوجة إثر ركلة حرة نفذها غريزمان وصدها الحارس باتريك بنتس الذي عاد ووقف في وجه المتابعة الرأسية لبنزيمة (18).

لكن تلك كانت الفرصة الوحيدة للضيوف قبل أن يأتي الرد من النمسويين بلعبة ثلاثية جميلة بين ماركو أرناوتوفيتش وكونراد لايمر وأندرياس فايمان الذي أنهاها في شباك الحارس القائد العائد إلى التشكيلة هوغو لوريس (37).



مشاركة موفقة لمبابي

وكادت فرنسا أن تدخل إلى استراحة الشوطين وهي على المسافة ذاتها من مضيفتها لولا تألق الحارس بنتس في تسديدة لولبية لبنزيمة (43)، ثم كرّر الأمر ذاته في مستهل الشوط الثاني حين صد محاولة لبنجامان بافار (55) أتبعها كينغسلي كومان بتسديدة فوق العارضة رغم أنه كان في مكان مناسب للتسجيل (56).

ولجأ ديشان إلى مبابي في الدقيقة 63 بحثاً عن الحلول الهجومية على حساب غريزمان، في وقت اضطر رانغنيك إلى إخراج مدافع ريال مدريد الإسباني بطل دوري الأبطال دافيد ألابا بسبب الإصابة (69).

ورغم السيطرة التامة التي وصلت إلى حدود الثمانين بالمئة، بدت فرنسا عاجزة عن الوصول إلى شباك مضيفتها حتى الدقيقة 83 حين نجح مبابي في خطف التعادل بعد تمريرة من نكونكو.