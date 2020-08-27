مانشيني يعلن تشكيلة إيطاليا ويضم ثلاثة وجوه جديدة

وبعد غياب لعشرة أشهر بسبب التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، يعود المنتخب الإيطالي إلى الملعب لمواجهة البوسنة يوم الرابع من أيلول/سبتمبر في فلورنسا، ثم هولندا في السابع منه في أمستردام، وذلك في الجولتين الأوليين من دور المجموعات للمستوى الأوّل من البطولة القارية.

وعاد إلى تشكيلة مانشيني القائد جورجيو كييليني (يوفنتوس) بعد غياب لأكثر من عام، فيما استدعي فرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيلي (ساسوولو) وأليساندرو باستوني (إنتر ميلان) للمرة الأولى.

واستحق كابوتو الحصول على فرصة تمثيل بلاده للمرة الأولى رغم أنه في الثالثة والثلاثين من عمره، وذلك بعد أن قدم أفضل موسم في مسيرته بتسجيله 21 هدفاً في الدوري لصالح ساسوولو.

كما ضمت تشكيلة مانشيني لاعبي وسط تشيلسي الإنكليزي جورجينيو وبريشيا ساندرو تونالي، لكن مشاركتهما مع المنتخب مرتبطة بوضعهما بعد العزل الصحي الذي سيخضعان له.

وجاء في بيان إعلان التشكيلة: "تعليق الاستدعاء بانتظار نتيجة الفحوص بنهاية فترة العزل" في ما يخص جورجينيو وتونالي..

ومسألة جورجينيو مرتبطة بفريقه تشيلسي الذي وضع العديد من لاعبيه في العزل الصحي للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كوفيد-19" بعد عودتهم من الإجازة بحسب وسائل إعلام عدة، والأمر ذاته ينطبق على تونالي نتيجة الإجراءات التي طبقها مؤخرا فريقه بريشيا للسبب عينه.

ويتطلع مانشيني لبدء العودة من حيث انتهت المباراة الأخيرة لفريقه الذي اكتسح أرمينيا 9-1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 التي أرجئت لعام حتى الصيف المقبل بسبب "كوفيد-19".

وتدخل إيطاليا مباراتيها المقبلتين اللتين ستكونان من أصل ثماني مقررة لفريق مانشيني بين 4 أيلول/سبتمبر و18 تشرين الثاني/نوفمبر (ستة في دوري الأمم ووديتان)، على خلفية 11 فوزا متتاليا.

وستقام المباريات المقررة في إيطاليا بحضور 500 مشجع في الملعب كحد أقصى بحسب البروتوكول الصحي المكون من 77 صفحة الذي نشره اتحاد اللعبة الخميس.

وسيخضع جميع اللاعبين والعاملين في الطواقم لاختبارات فيروس كورونا عند انضمامهم الى الفريق الذي سيجتمع في معسكره التدريبي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا اعتبارا من السبت، على أن يعزلوا في غرفهم داخل الفندق بانتظار النتائج.



هنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسيو كانيو (كالياري)، جانلويجي دونّاروما (ميلان)، اليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

للدفاع: فرانشيسكو اشيربي (لاتسيو)، اليساندرو باستوني وكريستيانو بيراغي ودانيلو دامبروزيو (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني ولوكا بيليغريني (يوفنتوس)، اليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، ماتيا كالدارا (اتالانتا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي).

للوسط: نيكولو باريلا وروبرتو غاليارديني وستيفانو سنسي (إنتر ميلان)، جاكومو بونافنتورا (من دون ناد)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، براين كريستانتي ولورنتسو بيليغريني ونيكولو تسانيولي (روما)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، ساندرو تونالي (بريشيا).

للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فرانشيسكو كابوتو (ساسوولو)، فيديريركو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شينخوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، مويز كين (إيفرتون الانكليزي)، كيفن لازانيا (اودينيزي)، ريكاردو اورسوليني (بولونيا).



