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مانشيني يجدّد الثقة في التشكيلة المتوجة بلقب "يورو 2020"

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جدّد مدرب منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، روبرتو مانشيني ثقته بالتشكيلة المتوجة بكأس "يورو 2020" قبيل الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يواجه نظيره الإسباني في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

REUTERS

ومن بين 26 لاعباً كانوا في عداد تشكيلة المنتخب الايطالي في يورو 2020، ضم مانشيني 22 لاعبا ًمنهم، بالإضافة إلى لورنتسو بيليغريني الذي غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة. 

ويملك مانشيني امكانية تغيير أي لاعب يريد حتى اللحظة الأخيرة بسبب الإصابات أو "كوفيد-19".

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: أليكس ميريت (نابولي)، وجانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسالفاتوري سيريغو (جنوى). 

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، رافايل تولوي (أتالانتا)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي).

للوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا برغامو)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) وجورجينيو (تشيلسي الانكليزي).

للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي) وجاكومو راسبادوري (ساسوولو).            
                  
 

دوري الأمم الأوروبية روبرتو مانشيني المنتخب الإيطالي
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