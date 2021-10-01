مانشيني يجدّد الثقة في التشكيلة المتوجة بلقب "يورو 2020"

ومن بين 26 لاعباً كانوا في عداد تشكيلة المنتخب الايطالي في يورو 2020، ضم مانشيني 22 لاعبا ًمنهم، بالإضافة إلى لورنتسو بيليغريني الذي غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة.

ويملك مانشيني امكانية تغيير أي لاعب يريد حتى اللحظة الأخيرة بسبب الإصابات أو "كوفيد-19".

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: أليكس ميريت (نابولي)، وجانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسالفاتوري سيريغو (جنوى).

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، رافايل تولوي (أتالانتا)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي).

للوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا برغامو)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) وجورجينيو (تشيلسي الانكليزي).

للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي) وجاكومو راسبادوري (ساسوولو).



