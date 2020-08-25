ماغواير في تشكيلة إنكلترا رغم توقيفه في اليونان

وأطلقت الشرطة سراح ماغواير (27 عاما) عقب احتجازه في ميكونوس الأسبوع الماضي ومثل محاموه أمام محكمة في جلسة استماع يوم الثلاثاء.

وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي ”لم يكن قرارا بسيطا واتخذته بناء على المعلومات المتوفرة لدي“.

وأضاف ”تحدثت مع هاري وتعرفت على القصة وهي مختلفة تماما عما يتم ذكره وبالطبع إذا تغيرت الحقائق والمعلومات سأراجع القرار“.

وتابع ”لدي علاقة رائعة مع هاري ولا يوجد سبب للتشكيك فيما قاله لي“.

وسيكون هاري كيان قائد إنكلترا متاحا للعب أمام أيسلندا والدنمارك الشهر المقبل رغم دخوله الحجر الصحي عقب رحلة إلى جزر الباهاما.

وسيحصل ثنائي يونايتد دين هندرسون وميسون غرينوود ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن وكالفن فيلبس لاعب ليدز يونايتد على فرص لخوض أول مباراة دولية.

ولم يلعب فريق ساوثغيت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تأجيل بطولة أوروبا للعام المقبل.

وتلعب إنكلترا ضد أيسلندا في الخامس من سبتمبر/أيلول في ريكيافيك ثم تواجه الدنمارك في كوبنهاغن بعد ثلاثة أيام.

وفي التالي التشكيلة:

حراس المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد ونيك بوب.

مدافعون: ترينت الكسندر-أرنولد وإيريك داير وجو غوميز ومايكل كين وهاري ماغواير وتيرون مينغز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو وسط: فيل فودن وميسون ماونت وكالفن فيلبس وديكلان رايس وجيمس وارد-براوس وهاري وينكس.

مهاجمون: تامي أبراهام وميسون غرينوود وداني إينغس وهاري كين وماركوس راشفورد وجايدون سانشو ورحيم سترلينغ.