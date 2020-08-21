لوف لن يستدعي لاعبي بايرن ولايبزيغ

وقال المدرب في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم "بالنسبة لي، لقد تقرر بالفعل: إن اللاعبين الدوليين المجهدين بسبب تأخر انتهاء الدوري الألماني والأدوار النهائية (لدوري أبطال أوروبا) في لشبونة لن يتم استدعاؤهم لمباراتي أيلول/سبتمبر".

ويلعب المنتخب الألماني في مواجهة نظيريه الإسباني في الثالث من أيلول/سبتمبر، والسويسري في السادس منه.

ويشمل استبعاد لوف لكل من قائد المانشافت حارس المرمى مانويل نوير، جوشوا كيميتش، سيرج غنابري وليون غوريتسكا الذين سيكونون مع الفريق البافاري خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الأحد.

وأضاف المدرب الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 2014 "وضع يوليان دراكسلر وتيو كيهرر، اللذين يلعبان مع باريس سان جيرمان وأيضاً بالنسبة للوروا سانيه ونيكلاس زوله (الذي لعب بضع دقائق فقط مع بايرن) مختلف قليلاً".

وتابع "كل واحد منهم مر بفترة طويلة من الإصابة، ولم يلعبوا خلال هذه المراحل بانتظام، ويجب أن يعودوا إلى إيقاع التدريب والمنافسة".

ويعتبر لوف الذي يعلن عن تشكيلته لمباراتي إسبانيا وسويسرا الأربعاء المقبل، أن هدف المانشافت الأول ليس دوري الأمم، بل كأس أوروبا المقررة صيف العام المقبل بعد أن تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





