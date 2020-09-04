لوف غاضب من الجدول المزدحم للمباريات الدولية

وأشرف لوف على المباراة الدولية الاولى لمنتخب "ناسيونال مانشفات" الخميس أمام نظيره الاسباني، بعد قرابة عشرة من اشهر من توقف المباريات الدولية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

ويخوض المنتخب الألماني ثماني مباريات دولية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في ظل جدول مزدحم للاعبين بين أنديتهم ومنتخباتهم.

وقال لوف الذي قاد ألمانيا إلى لقب كأس العام 2014 في البرازيل "الامر يغضبني البرنامج مزدحم بطريقة جنونية. سيكون لذلك تداعيات سلبية على صحة اللاعبين ومستوى وجودة كرة القدم".

وتخوض المنتخبات راهنا جولتين من دوري الأمم الأوروبية، على أن تتنافس مجدداً في نافذتين في تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، تتخلل كل منها مبارتان إضافة الى مباراة ودية.

صحة اللاعبين أهم

وأردف لوف: "علينا ان نكون حذرين، أقول دائماً إن صحة اللاعبين هي الأهم.إذا لم تتنبهوا للأمر، ستكون لدينا الكثير من المشاكل في آذار/مارس، نيسان/أبريل وأيار/مايو" قبل انطلاق كأس اوروبا في حزيران/يونيو بعد أن أرجئت من هذا العام الى الصيف المقبل بسبب جائحة "كوفيد-19".

وبعد أن اعتمدت العديد من البطولات قاعدة التبديلات الخمسة بعد استئناف المنافسات في الدوريات المحلية، اضافة الى اعتماد ذلك في المسابقتين القاريتين دوري الابطال والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بسبب ضغط المباريات، الا ان هذا الامر لم ينطبق على دوري الامم.

وقال لوف في هذا الصدد: "إذا لم نفعل ذلك الآن، متى سنقوم به؟ كانت التبديلات الخمسة حلا معقولا. بعض اللاعبين مرهقين وهكذا تحدث الاصابات".

وهو رأي شاطره إياه مدرب إسبانيا لويس انريكي "من المؤسف أنني لم اتكن من القيام بخمسة تبديلات لامنح اللاعبين مزيدا من الراحة".

أما في ما خص المباراة، أعرب لوف عن رضاه رغم تسجيل اسبانيا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (90+6) وحرمانه النقاط الثلاث.

وقال "قدّم لاعبونا كل شيء، قاتلوا حتى النهاية. بإمكاني أن أكون راضيا. نحن من حصلنا على الفرص الافضل خلال المباراة ولكن اللاعبين ليسوا بعد في ايقاع المسابقة".

وتحل المانيا ضيفة على سويسرا الأحد في حين تلتقي اسبانيا مع ضيفتها أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمستوى الاول.





