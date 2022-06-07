لا غالب ولا مغلوب في قمة ألمانيا وإنكلترا

افتتح يوناس هوفمان باب التسجيل للمنتخب الألماني في الدقيقة 51 وأدرك هاري كاين التعادل لمنتخب الأسود الثلاثة من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وكانت ألمانيا تعادلت في الجولة الأولى مع إيطاليا (1-1) في حين خسرت إنكلترا أمام المجر بهدف دون مقابل.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فازت إيطاليا على المجر (2-1) وتصدرت المجموعة برصيد 4 نقاط. سجّل هدفي إيطاليا باريلا (30) وبيليغريني (45) ومانشيني (61) هدف المجر بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان منتخب "أتزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على ارضه أمام ألمانيا 1-1، فيما حققت المجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على ضيفتها انكلترا 1-صفر.

وهو الفوز الثاني لايطاليا في مبارياتها السبع الاخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

إيطاليا تهزم المجر بصعوبة

لاحت الفرصة الأولى لإيطاليا عبر جانلوكا مانشيني بعد ركنية نفذها ماتيو بوليتانو وتابعها مدافع روما رأسية تصدى لها الحارس دينيش ديبوس (21)، إلاّ أن الاخير فشل في صد صاروخية باريلا من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى (30).

وحال حارس باريس سان جرمان الفرنسي جانلويجي دوناروما قبل 4 دقائق من افتتاح منتخب بلاده التسجيل دون تقدم الضيوف بعدما ارتمى أرضاً ليصد بيديه تسديدة لاعب فرايبورغ الالماني رولاند سالاي.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط، نجح أصحاب الأرض في مضاعفة النتيجة بعد لعبة جماعية لتصل الكرة داخل المنطقة إلى وسط روما بيليغريني سددها بيمناه من مسافة قريبة في الشباك (45).

وقلصت المجر النتيجة مع بداية الشوط الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل الإيطالي مانشيني عرضية أتيلا فيولا من الجهة اليمنى خطأ في مرمى فريقه (61)، فيما حال دوناروما دون ادراك المجر التعادل بانقاذه تسديدة سالاي (69).

وبرغم التبديلات من الطرفين، بقيت النتيجة على حالها ليحقق رجال المدرب روبرتو مانشيني فوزهم الأوّل في المسابقة القارية.